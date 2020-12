Covid, tampone ultrarapido in 3 minuti: in arrivo entro due giorni

GENOVA - Entro due giorni a Genova sarà presentato il nuovo tampone ultrarapido in grado di individuare la positività al covid in 2-3 minuti sperimentato con successo all'ospedale San Martino, "un test che sostituirà i tamponi antigenici per il cui risultato servono venti minuti fornendo una capacità di screening molto superiore". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Negli scorsi giorni è stato omologato il tampone ultrarapido per individuare la positività al covid in pochi minuti con un affidabilità del 97-98% sperimentato dall'ospedale San Martino di Genova. (LEGGI QUI COME FUNZIONA).