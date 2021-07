Covid, nuova open night giovedì 15 luglio, aumentano i casi nella fascia 13-19

GENOVA - Una nuova "open night" per potersi vaccinare con Pfizer senza prenotazione: la annunciano Alisa e Regione Liguria per la serata di questo giovedì 15 luglio. L'orario, dalle 19 alle 23, a libero accesso per tutti gli aventi diritto, con l'apertura serale di sei punti vaccinali sul territorio ligure: a Imperia al Palasalute, a Sanremo al Palafiori, a Savona al terminal crociere, a Genova alla Fiera del Mare, a Chiavari all’auditorium San Francesco, a Ceparana (Spezia) nel centro sociale.

Intanto preoccupano i numeri dei contagi tra gli adolescenti nella fascia dai 13 ai 19 anni di età: secondo le dichiarazioni del direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, sono quadruplicati nell'ultima settimana. E se i numeri sono sì bassi, a preoccupare è proprio questa impennata, che non è registrata invece per le altre fasce di età. L'invito, ancora una volta, è alla vaccinazione.