Covid, MSC Crociere lancia le tariffe speciali per gli operatori della sanità

GENOVA - Un programma speciale di tariffe fortemente scontate a tutti i professionisti della sanità, che hanno operato in prima linea o dietro le quinte, e alle loro famiglie durante l'emergenza Covid-19. Lo ha annunciato MSC Crociere. Questa opportunità sarà resa disponibile per tutti gli itinerari di MSC Crociere sino alla fine del 2021. Sono comprese tutte le crociere con partenza fino al 31 dicembre 2021 (esclusa la MSC World Cruise), con prenotazione effettuata entro il 30 aprile 2021.

"Le tariffe speciali prevedono sconti fino al 50 per cento, rispetto alle tariffe normali e saranno disponibili per le prenotazioni, effettuate attraverso le agenzie di viaggio e i call center di MSC Crociere. Il programma includerà, inoltre, una serie di attività a bordo dedicate in maniera specifica a celebrare adeguatamente gli operatori sanitari e le loro famiglie", prosegue la compagnia. "Siamo un'azienda familiare e pensiamo sia doveroso trovare un modo adeguato per esprimere in maniera tangibile il nostro più sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari del mondo, e alle loro famiglie", ha spiegato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC.