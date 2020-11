Covid, l'appello di Toti agli anziani: "State a casa, evitate di vedere i nipoti"

GENOVA - Sono i dati a dirlo: i più in pericolo sono gli anziani, ormai è cosa nota. Il covid continua a mietere vittime tra la popolazione over 70 anche in Liguria. L'Italia si appresta a una nuova misura restrittiva con il governo di Conte che sabato ha visto riunito d'urgenza il Cts. All'orizzonte un nuovo Dpcm con misure ancora più stringenti seguendo la falsa riga di quello che accade in Francia e Germania. Potrebbe essere realtà già lunedì e potrebbe prevedere limiti ai movimenti tra le Regioni, ridurre l'orario dei negozi, bloccare i centri commerciali nel week end, estendere al 100% la possibilità della didattica a distanza per le superiori, includendo forse anche la terza media.

Il governatore ligure Giovanni Toti ha richiamato ancora tutti al rispetto delle norme anti contagio, a maggior ragione per le persone più fragili: "I dati ci portano a dire che è importante rimanere in casa, evitare di uscire e muoversi il meno possibile, ne va della salute di tutti e del lavoro dei nostri sanitari. Dipenderanno dal nostro comportamento i provvedimenti che dovremo assumere. Se avete più di 70 anni, siete in pensione, non avete motivi di uscire impellenti, se siete affetti da altre patologie a rischio voi siete quelli che dovete stare a casa, ma a casa rigorosamente. Evitate nel modo più assoluto i luoghi affollati, evitate di salire sui mezzi pubblci, evitate di andare nei mercati, evitate di andare ovunque si formino code, vedete poco o per nulla i vostri nipoti, potrebbero loro malgrado portarvi il covid a casa, senza accorgrersene nemmeno ma per voi potrebbe essere fatale. I dati dicono che tra i ricoverati e quelli che poi muoiono c'è l'80-90% di persone che hanno più di 80 anni" ha spiegato il governatore.

In campo già alcune misure come il maggiordomo di quartiere, il bonus taxi e altri aiuti di comunità utili. In Liguria i valori dell'indice RT variano da 1,3% e 1,5%, rispetto ad altre regioni che viaggiano su un indice Rt intorno al 2%. I dati degli ospedalizzati crescono costantemente di giorno inm giorno, 93 posti letto occupati in più nelle ultime 24ore. "Per questo stiamo lavorando - ha aggiunto Toti -, sia attraverso i Covid hospital, cioè strutture del territorio per ricoverare pazienti meno gravi, sia attraverso i medici di medicina generale e i pediatri per organizzare al meglio la rete territoriale in modo da non occupare letti in ospedale. Per questo continueranno anche lunedì le riunioni all'ospedale San Martino tra i nostri epidemiologi e i medici di medicina generale, per dare loro indicazioni. Abbiamo già riconvertito il nosocomio di Albenga a Covid Hospital e abbiamo aperto a Imperia una nuova unità di terapia intensiva".