Covid, in Liguria un decesso e 120 nuovi positivi: stabili gli ospedalizzati

LIGURIA - Sono 120 i nuovi positivi al covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi sono emersi da 3.975 tamponi molecolari, a cui si sono aggiunti 4.782 tamponi antigenici rapidi. Stabili gli ospedalizzati che rimangono 87, di cui 11 in terapia intensiva. I guariti sono 134. Un decesso in tutta la Liguria, a Savona.

Per quanto riguarda i nuovi casi, a Imperia sono 27, in Asl2, Savona, 25, mentre a Genova sono 35, di cui 16 in Asl3 e 19 in Asl4 . Alla Spezia sono 31 i nuovi casi.

In isolamento domiciliare ci sono 1.846 persone, 165 in meno, mentre sono 1.703 le persone in sorveglianza attiva. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 6.803. I vaccini consegnati sono 2.241.441, quelli somministrati 1.991.258. La percentuale di vaccini somminsitrati rispetto ai consegnati è dell'88%.