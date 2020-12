Oltre 18mila di vaccini destinate alla Liguria sono arrivate nelle scorse ore nei centri della regione. Dopo il Vax Day del 27 dicembre il percorso della prima fase va avanti. L’obiettivo è chiudere entro febbraio. In questi primi mesi infatti i vaccini sono destinati al personale sanitario e agli ospiti delle Rsa. Si tratterà del secondo vero momento di svolta per quanto riguarda la lotta al Covid.

Oggi alle ore 10 in Sala Trasparenza a piazza De Ferrari il presidente e assessore alla sanità della Regione Giovanni Toti tiene una conferenza per l'avvio delle vaccinazioni su tutto il territorio. Conferenza che Primocanale trasmette in diretta sul canale 10 del digitale terrestre e in streaming sul sito Primocanale.it. La prima partita di dosi infatti è stata destinata a Genova e ad alcune rsa del territorio locale. Ora il piano vaccini si allarga.