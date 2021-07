Covid: in Liguria aumentano i contagi, ospedalizzati stabili, una vittima

GENOVA - Aumentano i contagi Covid in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono stati 156 e ora i positivi hanno superato la soglia dei 2500, sono 2506, 87 più di ieri. Ieri le positività erano state 122. Da inizio pandemia, compreso guariti e morti, i contagiati in Liguria sono stati 105.328. I nuovi casi sono emersi da 3452 tamponi molecolari e 3967 test antigenici rapidi. Il tasso di positività sale a 2,10%, la media nazionale è 2,4.

Restano alti i contagi nell'Imperiese. I nuovi positivi sono stati individuati 45 nell'area di Genova, 40 nell'Imperiese, 26 nello Spezzino, 24 nel Savonese, 19 nel Tigullio e due sono residenti fuori regione. Stabile il numero degli ospedalizzati: 42, 9 sono in terapia intensiva, ieri erano otto. C'è stato un decesso, una donna di 83 anni all'ospedale Galliera. Il totale dei morti è 4363.

I guariti sono 68 per un totale di 98459. In isolamento domiciliare ci sono 1162 persone, 45 più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1229, erano 1112. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 14960 vaccinazioni. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 727.354. I vaccini consegnati sono 1.852.151, quelli somministrati 1.710.009, il 92%.