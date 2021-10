Covid: in Liguria 70 nuovi positivi, nessun decesso, stabili gli ospedalizzati

GENOVA - Ci sono 70 nuovi positivi al covid in Liguria a fronte di 2.118 tamponi molecolari e 4.097 test antigenici rapidi. E' quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso dati tra l'agenzia regionale Alisa e il ministero della Salute. Risale ancora, seppur di misura, il numero dei casi positivi totali (+9 a 2.120). Aumentano anche le persone in isolamento (+26 a 929). Ma non si registrano nuovi decessi.

Resta invece stabile il numero complessivo dei malati ricoverati, con 59 ospedalizzati totali. Sono però 7 le persone ora in terapia intensiva, una in più di ieri. I nuovi contagi sono emersi: 14 a Imperia, 12 a Savona, 26 a Genova (Asl3), 8 nell'Asl del Tigullio e 9 a La Spezia. Un nuovo positivo riguarda una persona non residente in Liguria.

Rispetto alla campagna vaccinale, sono 505 le vaccinazioni con vaccino mRna fatte nelle ultime 24 ore. Sul totale di 1.832.447 somministrazioni Pfizer o Moderna 888.337 sono ad oggi seconde dosi e 6.181 sono dosi 'booster'. Una solo la vaccinazione fatta con un vaccino a vettore virale su un totale di 354.853 (143.758 le seconde dosi).