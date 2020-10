Covid in Liguria: 6687 attuali positivi, 440 ospedalizzati, 39 in terapia intensiva

GENOVA - Sono 6687 gli attuali positivi al Covid in Liguria. Nelle ultime 24ore registrati 370 nuovi casi a fronte di 3328 tamponi. Il rapporto giornaliero tamponi effettuati/nuovi positivi è dell'11,1% (sabato era dell'8,9%). Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 441 (+39 in 24ore), nelle terapie intensive ci sono 39 persone (+1 in 24ore).

Registrare tre nuove vittime, un uomo di 88 anni e due donne di 81 e 92 anni. Il bilancio da inizio emergenza sale a 1636 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 3318 persone (+162 in 24ore). In sorveglianza attiva 4419 persone. Infine il dato dei guariti: nelle ultime 24ore sono risultate negative al tampone 38 persone precedentemente positive. da inizio emergenza i guariti sono 9792.

I DATI IN ITALIA - Ancora in aumento i casi di Covid in Italia: sono 11.705 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri, quando si era sfiorata quota 11 mila (10.925), sono 780 in più. I decessi sono stati 69, in aumento rispetto ai 47 di ieri. I tamponi sono stati 146 mila, in calo di circa 20 mila rispetto a ieri.