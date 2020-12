Covid, in Liguria 257 letti extra in ospedale e 38 squadre Gsat

GENOVA - “Ad oggi, la dotazione di 257 posti letto complessivi nelle strutture extra ospedaliere per le persone covid positive è sufficiente e adeguata. C'e' un turnover efficace e abbiamo sempre disponibilita' di posti in ognuna delle strutture che abbiamo attivato. Abbiamo preso contatti con Federalberghi, che ci ha offerto la possibilita' di potenziare le strutture in caso di necessita', che al momento non viene rilevata". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, rispondendo in consiglio regionale a un'interrogazione di Pd e Lista Sansa sui "covid hotel".

Il governatore, che ha tenuto per sè la delega alla sanità, ricorda che "la Liguria è stata tra le prime regioni ad attivare i covid hotel, nel centro storico di Genova e alla Spezia. Altre strutture similari sono state attivate anche a Savona. In sostanza, abbiamo due tipi di strutture: i covid hotel per persone positive al virus, autosufficienti e asintomatici o paucisintomatici che al proprio domicilio non hanno sufficienti garanzie di isolamento; strutture a bassa intensita' di cura che, oltre alla funzione del covid hotel per la quarantena dei positivi, garantiscono anche la presenza di una direzione sanitaria e di un presidio infermieristico per consentire, su input degli ospedali e dei medici di medicina generale, dimissioni protette dai reparti ospedalieri oppure per l'assistenza di pazienti che erano seguiti a casa dal proprio medico di medicina generale”.

Rispondendo a una seconda interrogazione del Pd, Toti è tornato anche a fare il punto sull'attività delle squadre territoriali Gsat. "Dopo le difficoltà registrate in tutta Italia all'inizio della loro attività, oggi le squadre attive in Liguria sono complessivamente 39, con 178 medici coinvolti e operativi, ben oltre il numero previsto dal ministero: sono 24 nella Asl 3 Genovese, dove secondo i parametri nazionali ne sono previste 14; cinque in Asl 2 Savonese, come previsto; quattro in Asl 4 Chiavarese, una più del previsto; cinque in Asl 5 Spezzina, una più del previsto. Nell'imperiese, invece, è pienamente operativa una sola squadra, ma si sta reclutando e formando il personale sanitario necessario per le altre tre previste".

Nel complesso, le squadre territoriali, ad oggi, hanno effettuato quasi 80.000 tamponi, per complessivi centomila interventi, compresi anche visite e triage telefonici. E nell'imperiese, l'unica squadra Gsat operativa ha effettuato 9.166 tamponi e ha svolto 10.756 interventi. "Speriamo che nelle prossime settimane le squadre territoriali siano sempre di più affiancate anche dall'intervento dei medici di medicina generale", spiega ancora Toti. Rispondendo a una terza interrogazione, infine, il governatore ha anche fatto il punto sulle assunzioni effettuate da inizio emergenza Covid: 1.535 unità di personale sanitario, di cui 478 medici, 466 infermieri e 591 tra operatori sociosanitari e tecnici.