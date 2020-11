Covid in Liguria, 21 nuove vittime: aumentano i guariti e calano gli attuali positivi

GENOVA - Sono 17.153 gli attuali positivi al Covid in Liguria. Nelle ultime 24ore registrato un calo di 116 unità. Sono 538 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24ore a fronte di 3.130 tamponi ffettuati. Crescono i guariti: 633 in 24ore che portno il dato da inizio emergenza a 17.878. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 1.479 (+64 in 24ore), nelle terapie intensive ci sono 82 persone (+11 in 24ore). Registrare 21 nuove vittime in tutta la regione. Il bilancio da inizio emergenza sale a 1.937 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 11.242 persone (+249 in 24ore).

I DATI IN ITALIA - Nelle ultime 24 ore sono 25.271 i nuovi casi di Covid individuati in Italia, circa 7mila meno di ieri ma con 43mila tamponi in meno rispetto alla giornata di sabato: 147.725 ieri contro 191.144. Il rapporto positivi/tamponi è al 17,1%. In leggero aumento invece l'incremento delle vittime, 356 nelle ultime 24 ore, mentre ieri era stato di 331. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia sale a 41.750 mentre il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, è arrivato a 960.373.

Sono 2.849 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva per Covid, con un incremento rispetto a sabato di cento pazienti. Secondo i dati del ministero della Salute sono 573.334 gli italiani attualmente positivi al virus, 14.698 più di ieri: di questi, 27.636 sono ricoverati nei reparti ordinari, con un aumento nelle ultime 24 ore di 1.196, e 542.849 sono in isolamento domiciliare (+13.402). Dall'inizio della pandemia sono invece 345.289 i guariti e dimessi, 10.215 in più in un giorno.