Covid in Liguria, 1.092 nuovi positivi e 35 vittime in 24ore

GENOVA - Sono 16.878 gli attuali positivi al Covid in Liguria. Nelle ultime 24ore registrati 1.092 nuovi casi a fronte di 5.630 tamponi. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 1.378 (-15 in 24ore), nelle terapie intensive ci sono 77 persone (-1 in 24ore).

Registrare 35 nuove vittime in tutta la regione. Il bilancio da inizio emergenza sale a 1.914 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 10.728 persone (+429 in 24ore). In sorveglianza attiva 9.020 persone. Infine il dato dei guariti: nelle ultime 24ore sono risultate negative al tampone 550 persone precedentemente positive. Da inizio emergenza i guariti sono 16.752.

I DATI IN ITALIA - Sono 39.811 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 425. Lo riportano i dati diffusi dal ministero della Salute. Complessivamente sono 902.490 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 41.063.

"Dopo otto mesi di flusso costante di una mole gigantesca di dati, e' grottesco che qualcuno oggi da Roma, per ripararsi dalle proprie responsabilita', metta in dubbio questo sistema. Bene ogni indagine seria ed accurata". Cosi' il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, commentando le verifiche della procura di Genova sui dati relativi al coronavirus dal capoluogo ligure a Roma. "La qualita' dei nostri dati e' straordinariamente precisa e puntuale - sottolinea Toti -. Siamo certi che ogni ulteriore verifica fatta con l'occhio della verita' confermera' che i nostri dati sono ineccepibili. Da mesi impieghiamo molte piu' risorse di quelle previste dagli accordi ministeriali per inviare screening accurati e complessi e, come ha ben spiegato anche ieri sera il responsabile della Prevenzione di Alisa, Filippo Ansaldi, tutti i nostri indicatori hanno colore verde per la loro accuratezza e tempestivita'".