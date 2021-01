Covid, Icardi: "Liguria sotto controllo, nessun ritardo sulle vaccinazioni"

GENOVA - Alla metà del mese il virus potrebbe attenuare la presa sulla Liguria, che pure non sembra meritare un inasprimento delle regole. Giancarlo Icardi, direttore dipartimento igiene policlinico san Martino, fa il punto: "La situazione in Liguria non è così drammatica da giustificare un innalzamento delle misure. Un rebound era atteso, i numeri dei nuovi positivi ci sono comunque, ma se le misure di distanziamento funzioneranno ci dobbiamo aspettare nei prossimi 10 15 giorni un inizio di discesa".

Quanto ai vaccini, Icardi riassume: "Oggi si inizia ufficialmente la campagna vaccinale dopo le quattro Giornate simboliche. Qui a San Martino entro cinque/sei giorni dovremmo riuscire a vaccinare tutti i 4mila operatori sanitari. Non siamo in ritardo ma si è deciso di in modo da completare il numero massimo di vaccinazioni nel più breve tempo possibile, ecco perché si è deciso di iniziare oggi in modo da completare la prima fase entro il 12-13 di gennaio, così il 18 gennaio inizieremo con la somministrazione della Seconda dose ai primi soggetti che sono stati vaccinati nelle giornate simboliche.