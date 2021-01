Covid e scuola, Capra (Cisl): "Test rapidi per personale e studenti"

GENOVA - Si avvicina il 7 gennaio, data in cui dovrebbero rientrare nelle classi superiori della Liguria circa 30mila studenti, in base all'indicazione percentuale del 50 per cento. Monica Capra, segretario generale Cisl scuola Liguria, premette: "Il sistema trasporto non è in grado di reggere anche perché è difficile il controllo su mezzi come bus e treni".

Scuola, via alle iscrizioni 2021-2022. Ma polemiche sul rientro in classe il 7 gennaio - LA SITUAZIONE

Quindi una proposta pratica: "Visto che a scuola l'attività didattica è importante in presenza - dice il segretario generale Cisl Scuola per la Liguria - credo si debba pensare a un test rapido per personale e studenti, quindi organizzare un presidio sanitario per ogni scuola".