Castellucci si collega online al processo Morandi dal carcere: "A Rebibbia leso il mio diritto alla difesa"

"Dopo il mio trasferimento a Rebibbia, lontano dalla mia famiglia e dai miei interessi, non riesco a comunicare con i miei legali se non per mail e solo con dieci minuti cumulativi telefonici a settimana per tutti i procedimenti".

È la denuncia di Giovanni Castellucci in un testo scritto, affidato ai suoi legali, ha fatto un appello per lamentare una violazione del suo diritto alla difesa.

Per la prima volta da quando è detenuto l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia principale imputato della tragedia del crollo del Morandi, stamane si è collegato online dal carcere di Rebibbia (dove è detenuto da aprile) al processo in svolgimento nel tribunale di Genova per raccontare le sue condizioni di recluso e soprattutto di imputato in stato di detenzione.

A riportare oggi in aula le parole di Castellucci all'inizio dell'udienza della lunga requisitoria avviata dai pm il 16 giugno, è stato il suo avvocato, Sarah Bignazzi, dello studio Accinni, che ha letto due lettere: la sua e quella dell'ex amministratore delegato di Aspi che fra l'altro ha denunciato le condizioni della sua detenzione nel penitenziario di Roma, sovraffollato, con sei detenuti in celle che dovrebbero ospitarne quattro, lamentandosi poi che il trasferimento dal carcere lombardo di Bollate a quello di Roma limita la sua possibilità di difendersi perchè a Rebibbia non permettono l'accesso degli atti del processo che lui vorrebbe studiare per valutare la migliore linea difensiva.

"Nonostante varie richieste che i miei legali hanno avanzato - ha scritto l'imputato - c'è l'impossibilità di trasmettermi verbali, atti e memorie sotto forma elettronica. Questo è necessario per la ristrettezza degli spazi, l'enormità della documentazione, la necessità di commentare e pesare, l'inesistenza di fotocopiatrici. Ritenevo opportuno informare il tribunale affinché faccia le opportune valutazioni e azioni che riterrà necessarie al fine di garantire il diritto alla difesa, anche perché vorrei rendere dichiarazioni spontanee".

L'avvocato Bignazzi, quando in aula la tensione stava crescendo con i pm Cotugno e Airoldi che hanno chiesto di spiegare meglio le parole dell'imputato, ha escluso che il suo assistito volesse in qualche modo imputare la responsabilità del trasferimento ai magistrati di Genova. Così la polemica è stata spenta sul nascere.

Castellucci è recluso dallo scorso 12 aprile perché condannato in via definitiva a sei anni per la strage avvenuta il 28 luglio 2013 sul nodo autostradale di Avellino in cui morirono 40 persone che erano a bordo di un pullman, una tragedia - hanno sentenziato i giudici - avvenuta per vari motivi fra cui la mancata manutenzione, la stessa contestazione mossa agli indagati per la tragedia del Morandi. In carcere per la tragedia avvenuta in Campania sono finiti con Castellucci anche altri 4 imputati dei 57 alla sbarra a Genova: Berti, Mollo, Spadavecchia e Renzi.

Dopo la concitata fase iniziale l'udienza è ripresa con la requisitoria dei pm Cotugno e Airoldi che stavano illustrando ai giudici Lepri, Baldini e Polidori i motivi per cui chiederanno la condanna degli imputati: una frase cruciale che terminerà a settembre.