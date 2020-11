Covid e Rsa, diminuiscono i casi in Liguria e arriva la proposta dei voucher

GENOVA - Se a livello nazionale i numeri non tornano, a livello ligure la situazione sembra migliore.

La recente inchiesta dei Nas dei Carabinieri sulle irregolarità nelle Rsa ha evidenziato ben 183 strutture non conformi in Italia su 918 controllate. I numeri in Liguria sono invece circoscritti a qualche realtà che ha gestito male la diffusione del covid. I maxi contagi a catena sembrano però un ricordo della scorsa Primavera, il sistema sembra stia tenendo e non solo per un approccio diverso dei gestori.

"Nella prima fase si avevano fasi molto alternanti - ha sottolineato Luca Pallavicini Presidente Nazionale Confcommercio Salute - e come ricorderete noi come Rsa abbiamo denunciato di essere rimasti soli. E' mancata programmazione e pianificazione. In questa seconda fase mi sembra che si stia dirigendo un po' meglio il sistema".

Occorre però lavorare ancora per migliorare l'offerta dei posti letto convenzionati. Attualmente sono 7.800 e ne servono alcune migliaia in più. E arriva una proposta.

"Io credo che il sistema regionale dovrà dare un voucher - sottolinea Pallavicini - quindi la libera scelta di trovare i luoghi di cura più adatti. I posti convenzionati devono salire a 12mila incentivando anche l'assistenza domiciliare e la telemedicina. Il tutto deve essere affrontato non con la concertazione ma con il buonsenso".

Si lavora anche per rivedere le strutture e renderle compatibili per la gestione del Covid. In alcune Rsa si sono così create aree sicure per l'incontro tra i degenti e i parenti, un momento dal grande impatto emotivo ma anche terapeutico.

"Parlando della mia struttura - sottolinea Pallavicini - i familiari possono andare a trovare le persone affette da Covid. Una parola diversa dai tablet, dai rapporti a distanza crediamo sia importante. Stiamo seguendo il tutto con un corpo sanitario di alto livello e abbiamo creato, in totale sicurezza, un modulo isolato da tutto il resto per questo tipo di incontri. Il sorriso degli anziani che ritrovano i loro parenti crediamo sia anche terapeutico con tutte le sicurezze del caso".