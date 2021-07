Covid: 72 nuovi contagi, tasso di positività all'1,69%, campagna vaccinale all'88%

GENOVA - Ci sono 72 nuovi contagiati dal Covid in Liguria a fronte di 4.268 test effettuati (2.175 tamponi molecolari e 2.093 test antigenici). Un dato che innalza il tasso di positività, che si attesta all'1,69%. I ricoverati sono 17, uno in piu' rispetto a ieri. Cinque sono in terapia intensiva. Nessun decesso viene segnalato.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.496 dosi, di cui 1.902 di vaccini a mRna e 594 a carica virale. 585.612 persone hanno ricevuto la seconda dose. Sul 1.725.593 dosi consegnate, ne sono state somministrate 1.521.848, pari all'88%.

L'incidenza media cumulativa, specifica il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, "negli ultimi sette giorni si attesta a 19 casi di Covid-19 ogni 100mila abitanti a livello regionale (25 in provincia della Spezia, 19 in provincia di Imperia, 15 nell'area di Genova e 7 nel savonese), piu' bassa di due volte e mezzo rispetto al cut-off della zona bianca".