Covid, 12 decessi e 271 nuovi casi in Liguria ma -356 in isolamento domiciliare

GENOVA - Il rapporto tra nuovi contagi e tamponi è sceso in Italia al 9,2%, rispetto al 10% del giorno precedente. Il dato è riportato sul bollettino del Ministero della Salute-Protezione civile. Anche i nuovi casi di Covid sono in diminuzione nel Paese. Nelle ultime 24 ore sono stati 16.308, a fronte dei 17.992 del giorno prima. I tamponi effettuati sono 176.185 (rispetto ai 179.800 delle 24 ore prima). Le vittime delle ultime 24 ore sono state 553 (rispetto alle 674 del giorno prima), per un totale di 68.447.

Il Veneto è ancora la prima regione per numero assoluto di nuovi contagi da Coronavirus (3.834). Seguono Lombardia (1.944), Puglia (1.382), Emilia-Romagna (1.641) e Lazio (1.410). Sotto i mille si trovano Friuli Venezia Giulia (97), Campania (949), Sicilia (878), Piemonte (638), Toscana (540), Sardegna (380), Marche (369), Liguria (271), Umbria (219), Calabria (207), provincia autonoma di Bolzano (195) e provincia autonoma di Trento (183). Chiudono la classifica dei numeri assoluti di nuovi casi registrati dal sistema sanitario regionale Abruzzo (156), Basilicata (66), Molise (49) e Valle d'Aosta (23).

In Liguria quindi si registrano 271 nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 4.041 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I ricoveri in ospedale sono in calo di 13 unità mentre il rapporto tra tamponi e positivi in Liguria è del 6,7%, in calo rispetto al 7,61% del giorno precedente. I nuovi positivi sono 36 nella provincia di Imperia, 65 in quella di Savona, 41 nello Spezzino, 43 nel Tigullio e 86 nella Asl3 di Genova. Il totale dei positivi è di 7.587 (-3).

Si registrano ancora 12 morti, 7 uomini e 5 donne, per un totale da inizio pandemia di 2.766 in Liguria. I guariti sono 262. In isolamento domiciliare ci sono 6.324 persone, 356 in meno rispetto al giorno precedente, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 8.300. La crescita è avvenuta in tutte le province tranne La Spezia. In quella di Imperia ci sono 2.218 persone (+764), in quella di Savona ce ne sono 810 (+211), nel Tigullio 913 (+290), nella Asl3 di Genova 3.612 (+629), alla Spezia 747 (-63).

Nel frattempo è arrivato il via libera alle risorse per le indennità delle forze di polizia, i vigili del fuoco e la polizia penitenziaria per il 2021 per i servizi aggiuntivi a causa della pandemia legata al Covid. Lo prevede un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera.