Coronavirus, via libera a prescrizione farmaci per il trattamento a domicilio

GENOVA - Via libera da parte della Regione Liguria alla prescrizione di farmaci per il trattamento del covid-19 anche in regime domiciliare. Dopo la determina dell'Aifa, che ha esteso le indicazioni di alcuni farmaci utilizzati per il trattamento di malattie infiammatorie e delle infezioni virali (clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, radunavir, ritonavir) al trattamento domiciliare, Alisa - l'azienda sanitaria di Regione Liguria - ha individuato un percorso per estendere la prescrizione ai medici di medicina generale.

Il Gruppo di coordinamento istituito da Alisa composto da infettivologi, farmacisti ed altre figure professionali, fornisce le linee di indirizzo all'interno delle quali la prescrizione può essere fatta. Viene inoltre assicurata la programmazione di tutte le attività collegate: prescrizione, erogazione e monitoraggio delle terapie erogate in regime di non ospedalizzazione.L'erogazione di questi farmaci sarà possibile attraverso un duplice canale: le farmacie ospedaliere e le farmacie private.

Sono state approvate dal Gruppo di coordinamento le prime due raccomandazioni: la prima contiene le indicazioni per la prescrizione e l'erogazione del medicinale idrossiclorochina a uso domiciliare, la seconda, riguarda invece le indicazioni per la gestione domiciliare di pazienti con sospetta o confermata infezione Covid-19.

La Regione ha provveduto all'approvvigionamento dei farmaci per assicurare alla nostra Liguria un 'polmone' che garantisca il trattamento ai pazienti.Per gestire anche la contingente carenza di idrossiclorochina, sono state predisposte confezioni singolarizzate che contengono il quantitativo necessario per la terapia.