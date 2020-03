Coronavirus, Toti: "Non è il momento di gite e scampagnate, serve responsabilità"

GENOVA - "Rinnovo il mio appello ai nostri concittadini e ai turisti. Non è tempo di gite e scampagnate. Dobbiamo lavorare insieme con responsabilità per limitare i contagi: se ci riusciremo nelle prossime settimane poi torneremo tutti felici alla Liguria che amiamo piena di vita e di allegria. Ora aiutiamo tutti i nostri sanitari e la nostra Protezione Civile, che anche oggi stanno lavorando senza sosta" così il governatore della Liguria Toti in un post su Facebook.

"Non dobbiamo avere paura, se non delle nostre azioni sconsiderate - prosegue Toti -. Al Governo, che ha appena emanato un nuovo Decreto, dico che bisogna chiarire bene tutto, senza fare cose pasticciate: i cittadini devono sapere cosa possono e non possono fare, senza messaggi contraddittori. Un pensiero particolare oggi, festa della donna, a tutte le amiche impegnate sul fronte più caldo dell’emergenza: infermiere e dottoresse, farmaciste, volontarie della Protezione Civile, le tante mamme che si dividono tra lavoro e figli con le scuole chiuse. Siete il meglio della nostra società!". conclude.

IL BILANCIO IN LIGURIA - "Sul territorio della Liguria al momento ci sono 62 casi confermati, siamo sopra le 40 persone nei nostri ospedali, erano 32 e sono cresciuti un pochino". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante un collegamento in diretta sulla sua pagina di Facebook, facendo il punto sul coronavirus. Tre casi nuovi sono stati registrati a Chiavari, Rapallo e Sestri Levante. "La situazione è costantemente in evoluzione perché mentre vi parlo ci sono molte decine di tamponi in corso nei nostri laboratori e quindi, di ora in ora, il bollettino deve essere aggiornato", ha proseguito Toti. Le persone in sorveglianza attiva sono 573, mentre sono sei le vittime. Ultima in ordine di tempo una paziente di 92 anni deceduta all’Ospedale di Sanremo. La donna, residente a Bussana di Sanremo, era affetta da polmonite ed era la sorella del paziente di 75 anni, deceduto il 6 marzo in ospedale e risultato positivo al coronavirus. "Chiediamo ai cittadini di Bussana di non allarmarsi. Non è previsto alcun provvedimento di quarantena o isolamento collettivo per la popolazione. Le autorità competenti hanno già provveduto a contattare le persone che hanno avuto contatti stretti con il paziente deceduto, risultato positivo al Coronavirus”, è l'invito delle autorità.

CIRIO POSITIVO AL CORONAVIRUS - Il presidente del Piemonte Alberto Cirio comunica che nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi, ha effettuato il test per il coronavirus e il risultato è purtroppo positivo. Le sue condizioni di salute sono buone e il Presidente ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia. Per sicurezza nelle scorse ore anche Toti si è sottoposto al tampone, gli esami hanno dato esito negativo.