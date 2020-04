Coronavirus, Toti: "Liguria chiusa per Pasqua, tolleranza zero"

GENOVA - La Liguria per questa Pasqua sarà chiusa e nessuna tolleranza per chi uscirà di casa senza buone ragioni. Ad affermarlo è il presidente della Regione Giovanni Toti in un post su Facebook. “La Liguria è chiusa proprio per poter accogliere tanti turisti il prima possibile e in sicurezza, appena l'emergenza sarà superata. Per questo vi chiedo la massima serietà e responsabilità. Con il nostro comportamento di oggi possiamo contribuire alla vittoria di questa battaglia domani. Dipende da noi", scrive il governatore.

"Non possiamo permetterci di vanificare gli sforzi fatti finora, per questo più tardi con i sindaci dei capoluoghi liguri illustreremo un piano straordinario di controlli a tappeto in tutta la Liguria per evitare gli spostamenti verso le seconde case e garantire il rispetto delle regole. Tolleranza zero per chi uscirà di casa senza una ragione valida. E anche per chi pensa di arrivare dalle regioni vicine per trascorre qui da noi il weekend", prosegue Toti. Ancora troppe persone che escono di casa senza buoni motivi, come indicano i dati di monitoraggio delle celle telefoniche: +20% di movimenti a Genova martedì 7 marzo rispetto alla martedì della settimana precedente. “Così non ci siamo proprio. Bisogna stare a casa per non diffondere il contagio e i controlli saranno ancora più intensificati" il monito del sindaco Marco Bucci (CLICCA QUI I DETTAGLI).