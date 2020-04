Coronavirus, pronto il 'Team Infanzia' per le esigenze dei più piccoli

GENOVA - Un ‘Team Infanzia’ per la ripartenza dei bambini con il supporto di psicologi, insegnanti e mamme che aiuteranno a formulare proposte per le esigenze dei più piccoli in vista della fase 2. Questa l’iniziativa di Regione Liguria presentata dal presidente Giovanni Toti. “I bambini devono tornare ai primi posti nelle nostre agende, in questa emergenza sono stati ignorati e in alcuni spiacevoli casi anche attaccati da questa caccia alle streghe. In Liguria siamo stati i primi a chiudere le scuole quando era necessario, ora come Regione vogliamo essere i primi a pensare a come far ripartire anche le vite dei più piccoli. Per questo in Regione nelle prossime ore nascerà il Team Infanzia che, con gli assessori Cavo e Viale, esperti, pediatri, psicologi, pedagogisti, insegnanti, mamme, associazioni, mondo dello sport e il garante dell'infanzia, preparerà una serie di proposte da sottoporre al tavolo romano per migliorare la situazione dei più piccoli e rispondere al meglio alle loro esigenze e a quelle delle famiglie”. Così il governatore su Facebook.

“I bambini sono il nostro futuro – ha aggiunto - quello per cui vale la pena lottare ogni giorno. Basti pensare ai grandi gesti di solidarietà compiuti in queste settimane, come i salvadanai rotti per donare ai medici, i bei messaggi che ci avete mandato in Regione, i disegni carichi di speranza. Vi prometto che prima o poi sconfiggeremo questo virus e potrete tornare ad abbracciare anche i vostri nonni, a cui tanto mancate ma che ora dobbiamo proteggere. Grazie a voi, che con pazienza avete saputo fare la vostra parte, meglio di tanti di noi! Non vi lasceremo soli”, ha concluso.