Coronavirus, no allo sbarco a Marsiglia: nave Deliziosa fa rotta sulla Liguria

GENOVA - Il prefetto della regione di Marsiglia, nel sud della Francia, ha rifiutato l'autorizzazione alla nave da crociera Costa Deliziosa di fare uno scalo non previsto per sbarcare 1.400 persone, fra cui numerosi francesi e così la nave ora fa rotta verso la nostra regione. A bordo non si segnalano casi di coronavirus in quanto la nave è in viaggio da oltre tre settimane e nessun passeggero ha più toccato terra.

Costa Deliziosa, che batte bandiera italiana, doveva inizialmente concludere il suo viaggio a Venezia. La compagnia, su richiesta di molti clienti a bordo, aveva chiesto alle autorità francesi di fare scalo a Marsiglia. Le stesse autorità hanno precisato ai media francesi che i passeggeri da sbarcare a Marsiglia non sono 1.400 ma “423 francesi, 4 monegaschi e 3 membri dell'equipaggio francesi", oltre a "580 residenti in Germania, Belgio e Svizzera. La richiesta di sbarcare parte dei passeggeri a Marsiglia aveva come obiettivo - secondo la compagnia - di evitare a questi passeggeri "un inutile viaggio in Italia seguito da un ritorno a casa che avrebbe necessitato una nuova richiesta di autorizzazione per passare la frontiera francese".

La nave è partita da Venezia il 5 gennaio e, dopo un giro del mondo, avrebbe dovuto rientrare sempre a Venezia il 26 aprile. Dal 14 marzo, data in cui si trovava in Australia, in presenza della crisi sanitaria mondiale, le oltre 2.000 persone a bordo (turisti e equipaggio) non hanno più "toccato terra", secondo le rassicurazioni della compagnia. Un solo passeggero, italiano, è stato sbarcato in Sicilia con sintomi di coronavirus, ma i test su di lui si sono rivelati negativi. Dopo il rifiuto del prefetto di Marsiglia, i passeggeri dovranno ora sbarcare a Genova o a Savona.

“Abbiamo dato una disponibilità di massima al ministro dei Trasporti Paola de Micheli già negli scorsi giorni. Probabilmente la nave arriverà in Liguria nel pomeriggio di martedì 21 aprile e nel frattempo abbiamo chiesto di poter convocare un tavolo già lunedì mattina per iniziare a lavorare alle operazioni di sbarco. Se nella nave non ci saranno casi positivi, allora le operazioni saranno più semplici. Se invece la sanità marittima dovesse individuare dei casi di coronavirus, la nave sarà gestita come abbiamo fatto per tutte le altre navi che sono arrivate alla Spezia, Savona e Genova. Ci sono tanti italiani a bordo membri dell’equipaggio quindi se dovremo intervenire lo facciamo volentieri”, ha dichiarato l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone. “Non c’è da allarmarsi, abbiamo gestito navi di ogni tipo cercando di fare tutto per la massima sicurezza dei cittadini. C’è un sistema collaudato, attendiamo l’ok definitivo dal Ministero ma noi siamo già operativi.