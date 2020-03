Coronavirus, le lezione degli Insuperabili: "Noi innamorati di calcio, giochiamo in casa"

GENOVA - Rappresentano una delle realtà con la maggiore vitalità e amore per lo sport all’aria aperta dell’intera Liguria. Tuttavia, anche da loro, giunge un appello a proseguire l’attività motoria tra le mura di casa. Ed è una delle esortazioni più forti di questi giorni.

A lanciarla, sono gli Insuperabili Onlus: una compagine che vede protagonisti ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettiva, emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. Il Progetto nasce a Torino nel settembre del 2012, prendendo ispirazione dal modello inglese Football For Disabled e da tempo vanta a Genova una propria declinazione con straordinari risultati.

“Questo è un periodo difficile per tutti. Un periodo che durerà ancora per un po'. Come Insuperabili Genova, però, non smettiamo di dimostrare la nostra voglia di fare calcio e di riprenderci la nostra vita quando tutto sarà passato. Rispettando rigorosamente le regole e sotto la supervisione del nostro responsabile Stefano Fazzalari e di tutti i mister, trasformiamo quotidianamente le nostre case in un campo da pallone, uniti ma distanti in nome della nostra squadra” spiegano i giocatori del team genovese.

Tutti ripetono che, in questo momento, sia necessario nutrirsi di pensieri positivi e delle cose che facevano stare bene prima, adattate ora alla realtà attuale. “Negli Insuperabili siamo una grande famiglia. Ognuno un punto di riferimento per l'altro e non dobbiamo e non vogliamo lasciarci soli. Esercizi fisici, giochi per i più piccoli, attività per ragazzi in severa difficoltà ci fanno stare vicini riempiendo un po’ di vuoto in queste lunghe giornate” concludono i protagonisti di un’avventura che, extra emergenza, ha il campo di Cornigliano come base operativa. L’impegno di queste settimane? Realizzare video e mostrare a tutti che un po’ di sacrificio tra le mura domestiche è possibile.