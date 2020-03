Coronavirus, la situazione in Liguria: aumentano i decessi e i casi positivi

GENOVA - Continuano ad aumentare i decessi in Liguria di pazienti posiviti al Covid-19. Sono salite a 57 le vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sette le vittime registrate nelle ultime ore: all'ospedale San Martino di Genova un paziente nato nell’alessandrino ma residente ne capoluogo ligure di 83 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso (OBI), un paziente nato e residente a Genova di 95 anni, presso il reparto di Immunologia dello stesso nosocomio e infine una donna di 86 anni deceduta all’Ospedale di Sanremo. La donna, della provincia di Imperia, era ricoverata dal 12 marzo nel reparto di Malattie Infettive. Le altre tre vittime erano ricoverate nell'ospedale Galliera: 2 uomini e 1 donna, genovesi, rispettivamente di 74, 90 e 82 anni,con

comorbità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa dei decessi. Infine, la Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi ha segnalato il decesso di un uomo di 85 anni genovese con comorbità, ricoverato il 14 marzo, proveniente dal proprio domicilio e ricoverato nel reparto di Osservazione Breve del Pronto Soccorso.

Ad ora, nell'ospedale Policlino San Martino sono 36 i ricoverati in Malattie Infettive, 25 in Rianimazione, 20 al Padiglione 10. Pronta e attrezzata la nuova area dedicata ai pazienti per Covid-19 e valutazioni in corso preventive su altri nuovi padiglioni. Sono 4 tra ieri pomeriggio e stamani i dimessi da Malattie Infettive. Il più giovane ricoverato ad oggi a Malattie Infettive ha 38 anni, paziente complesso con pregresse patologie, il più anziano ad oggi ricoverato a Malattie Infettive ha 92 anni.

IL BILANCIO - Sono 617 le persone positive in Liguria di cui 247 a domicilio e 328 ospedalizzate. Le persone in terapia intensiva (UTI) sono 73: Asl1 = 39 (UTI 8), Asl2 = 89 (UTI 12), Asl3 Colletta / Gallino = 3, Asl3 Villa Scassi = 17, Asl3 Micone = 1, Asl4 = 13 (UTI 4), Asl5 = 33 (UTI 10), San Martino = 85 (UTI 24), Galliera = 30 (UTI 7), Evangelico = 38 (UTI 8). Clinicamente guariti (restano positivi e sono a casa): 42 (+9). Persone in sorveglianza attiva: 1635: Asl1 = 282, Asl2 = 316, Asl3 = 273, Asl4 = 358, Asl5 = 406