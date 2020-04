Coronavirus, in Liguria oltre 4.800 casi e 1045 vittime: più di 1.100 guariti

GENOVA - Sono saliti a 4856 (45 in più nelle ultime 24 ore) gli attuali positivi al coronavirus in Liguria. Gli ospedalizzati nelle strutture ospedaliere della Liguria sono attualmente 874 (78 in meno rispetto a mercoledì). Per quanto riguarda le persone in terapia intensiva sono 91 (uno in meno rispetto a mercoledì). Positivi al proprio domicilio in isolamento ci sono 2592 (68 in più rispetto all'ultimo bollettino). Le persone decedute con Coroanvirus in Liguria da inizio emergenza sono 1045, nelle ultime 24 ore si registrano 25 vittime.

Per quanto riguarda i dati sui guariti: ci sono 1390 persone clinicamente guarite ovvero asintomatici positivi e al proprio domicilio (55 in più nelle ultime 24 ore). Mentre i guariti definitivamente con due test di seguito negativi sono da inizio emergenza 1146 (61 nelle ultima giornata). Per quanto riguarda i tamponi effettuati il dato complessivo parla di 37.842 test effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.852 che hanno fatto emergere 131 casi di nuova positività.

I DATI DELLE ASL LIGURI - Ospedalizzati: Asl1 = 149 (16 UTI). Asl2 = 134 (10 UTI). Asl3 Villa Scassi = 142 (16 UTI). Asl3 Gallino = 4. San Martino = 167 (29 UTI). Galliera = 103 (7 UTI). Evangelico = 40 (2 UTI). Gaslini = 3. Asl4 = 54 (6 UTI). Asl5 = 78 (5 UTI). Positivi per provincia: Imperia = 922. Savona = 744. Genova = 2.783 .La Spezia = 391. non assegnati = 16. Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 2.436. Asl1 = 172. Asl2 = 1.116. Asl3 = 511. Asl4 = 370. Asl5 = 267.

I DATI IN ITALIA - Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646.Sono 57.576 i guariti dal Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.033. E' il numero più alto dall'inizio dell'emergenza, mentre l'aumento ieri era stato di 2.943.Continua, per il quarto giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus in Italia. Sono 106.848 gli attualmente positivi, 851 in meno di ieri. E' il calo maggiore dall'inizio dell'emergenza.

Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.267, 107 in meno rispetto a ieri. Di questi, 790 sono in Lombardia, -27 in meno rispetto a ieri. Dei 106.848 malati complessivi, 22.871 sono ricoverati con sintomi, 934 in meno rispetto a ieri e 81.710 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono 25.549 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 464 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di 437. Sono oltre un milione gli italiani che sono stati sottoposti a tampone. Dai dati della protezione civile emerge che gli esami effettuati fino ad oggi sono stati infatti 1.579.909 che hanno riguardato complessivamente 1.052.577 persone. L'incremento del numero dei tamponi rispetto a ieri è di 66.658. questi i dati diffusi dalla Protezione civile nazionale per l'emergenza coronavirus in Italia alla data di giovedì 23 aprile.

MORTE DI 24ENNE RICONDUCIBILE AL COVID - Un ragazzo di 24 anni è morto in casa nella mattina di giovedì 23 aprile a Genova. Il giovane, che soffriva del morbo di Crohn, aveva iniziato a manifestare i sintomi riconducibili al Covid-19 da alcuni giorni (LEGGI QUI).

SCREENING A TUTTA LA POPOLAZIONE A BORDIGHERA - "E' intenzione dell'amministrazione procedere a uno screening sulla popolazione. Mi sono già attivato con l'Asl per verificare un campione rappresentativo ripartito per sesso e fascia anagrafica". L'annuncio è stato dato dal sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, all'apertura del Consiglio comunale telematico. Il primo cittadino ha sottolineato che, secondo quanto comunicato dall'Asl, le persone Covid-positive sono 11, contro i 7 di pochi giorni fa (LEGGI QUI).

BONASSOLA COMUNE NO COVID, AL VIA GLI STUDI - Il Comune no covid ora propone test sierologici gratuiti a tutti i 900 abitanti. Accade a Bonassola, nello spezzino, che diventa una sorta di comune 'campione' per studiare la diffusione del coronavirus. L'iniziativa è resa possibile dalla collaborazione tra l'amministrazione, la Asl e il dottor Schenone, medico oncologo genovese che realizzerà i prelievi questo fine settimana e li farà analizzare per avere un quadro epidemiologico completo (LEGGI QUI).