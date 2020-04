Coronavirus, in Liguria oltre 3700 positivi e più di 550 vittime

GENOVA - Ammontano a 3731 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 229 in più rispetto a ieri, e sono 556 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (+ 14). I test effettuati sono 15.047 (960 più di ieri). Sono al domicilio 1800 persone (198 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 640 persone (30 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 160 (3 più di ieri)

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1291 sono gli ospedalizzati (1 in più di ieri), di cui 165 in terapia intensiva (4 in meno di ieri), così suddivisi: Asl 1 – 210 (di cui 23 in terapia intensiva), Asl 2 – 168 (di cui 32 in terapia intensiva), San Martino– 314 (di cui 40 in terapia intensiva), Evangelico – 67 (di cui 6 in terapia intensiva), Ospedale Galliera – 132 (di cui 15 in terapia intensiva), Gaslini – 3, Asl 3 Villa Scassi – 194 (di cui 23 in terapia intensiva), Asl 3 Gallino Pontedecimo – 8, Asl 4 – 70 (di cui 9 in terapia intensiva), Asl 5 – 125 (di cui 17 in terapia intensiva). Le persone in sorveglianza attiva sono 3518, così suddivise: Asl 1 – 814, Asl 2 – 893, Asl 3 – 995, Asl 4 – 395, Asl 5 – 421.

MEDICI DALLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE - Sono arrivati in mattinata accompagnati dal ministro agli Affari istituzionali Francesco Boccia i dieci medici che andranno a rafforzare il contingente del personale sanitario degli ospedali della Liguria impegnato a curare i pazienti positivi al Coronavirus della regione (LEGGI QUI) .

MASCHERINE ED ESEMPIO DELLA LOMBARDIA - "Mi appare stravagante rendere obbligatorio uno strumento che fino a qualche ora fa era praticamente introvabile. Come Regione ci stiamo impegnando a distribuire gratuitamente le mascherine a tutta la popolazione della Liguria e solo dopo che questo sarà avvenuto valuteremo cosa fare". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti commentando la decisione delle mascherine obbligatorie in Lombardia.

TEST DRIVE IN - Il presidente di Regione Liguria ha firmato l’ordinanza per effettuare i test drive-in per i pazienti positivi clinicamente guariti che stanno completando la malattia a domicilio, sotto il controllo delle Asl. In questo modo verrà velocizzata la procedura di doppio tampone liberando il personale sanitario dagli oneri degli spostamenti.

TEST SIEROLOGICI - Al via in Liguria i test sierologici su un campione di 2400 donatori tra i 18 e i 70 anni per stimare la circolazione dei virus tra la popolazione, analizzando anche campioni di sangue già donati a partire dal dicembre scorso. Il progetto, approvato anche dal Comitato etico regionale, consentirà di comprendere se il virus abbia iniziato a circolare in Liguria già da prima dell'emergere del cluster di Alassio, in che modo e quale sia la percentuale di immunizzati nella popolazione ligure.

I DATI IN ITALIA - Sono complessivamente 91.246 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.972. Sabato l'incremento era stato di 2.886. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 124.632. Continua a calare, per il secondo giorno consecutivo, il numero degli accessi in terapia intensiva. Sono 3.977 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.317 sono in Lombardia. Calano anche i ricoveri: dei 91.246 malati complessivi, 28.949 sono poi ricoverati con sintomi - 61 in meno rispetto a ieri - e 58.320 sono quelli in isolamento domiciliare. Rallenta significativamente l'incremento del numero di vittime da Covid-19 in Italia rispetto ai giorni precedenti. Secondo l'ultimo bollettino, sono 15.887 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 525, quest'ultimo è il dato giornaliero più basso dallo scorso 19 marzo. Sabato l'aumento era stato di 681.Sono 21.815 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 819 in più di ieri.