Coronavirus in Liguria, diminuiscono gli attuali positivi: 5 ospedalizzati per il cluster di Savona

GENOVA - Sono 1.152 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, 5 in meno rispetto al bollettino di giovedì diffuso da Alisa e Regione Liguria secondo i dati del flusso ministeriale. In provincia di Savona i casi sono 140 (uno in meno), alla Spezia sono 23 (numero invariato), a Imperia 82 (meno 9) e a Genova 754 (più uno). Sono 1566 le vittime da inizio emergenza. Rispetto all'ultimo bollettino non si registrano decessi.

Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 26 (tre in meno nelle ultime 24 ore), ancora nessuno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 172 persone (più 2). I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 7.426 (10 in più nelle ultime 24 ore). I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 178.615. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1337 tamponi che hanno evidenziato 5 nuovi casi. Da inizio emergenza i casi totali in Liguria sono 10.144.

CLUSTER DI SAVONA - Per quanto riguarda il cluser di Savona rimangono 71 i positivi, nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. I tamponi eseguiti sono 2040, di cui ne sono stati refertati 1630. Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 giovedì 16 luglio. 50 venerdì 17 luglio

. 250 sabato 18 luglio. 450 domenica 19 luglio. 350 lunedì 20 luglio. 250 martedì 21 luglio. 300 mercoledì 22 luglio. 150 giovedì 23 luglio. 190 oggi venerdì 24 luglio. Le persone in isolamento cautelativo sono 1510; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.