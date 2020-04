Coronavirus, in Liguria 3502 casi positivi e 542 morti, ma scendono i pazienti ospedalizzati

GENOVA - Ammontano a 3.502 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 193 in più rispetto a ieri e sono 542 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (+23). I test effettuati sono 14.087 (1153 più di ieri). Sono a domicilio 1.602 persone (178 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 610 persone (45 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 157 (22 più di ieri)

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1290 sono gli ospedalizzati (30 in meno di ieri), di cui 169 in terapia intensiva (4 in meno di ieri), così suddivisi: Asl 1 – 202 (di cui 23 in terapia intensiva), Asl 2 – 170 (di cui 33 in terapia intensiva) a cui si aggiungono i pazienti del San Martino– 315 (di cui 41 in terapia intensiva), dell'Evangelico – 66 (di cui 6 in terapia intensiva), dell'Ospedale Galliera – 136 (di cui 15 in terapia intensiva e del Gaslini – 4, Asl 3 globale – 192 (di cui 22 in terapia intensiva) di cui 185 Villa Scassi (cui 22 in terapia intensiva), 7 al Gallino Pontedecimo – in Asl 4 – 73 (di cui 11 in terapia intensiva),in Asl 5 – 132 (di cui 18 in terapia intensiva). Le persone in sorveglianza attiva sono 3.398, così suddivise: in Asl 1 – 803, in Asl 2 – 916, in Asl 3 – 994, in Asl 4 – 391 e in Asl 5 – 294.