Coronavirus, in Liguria 26 positivi in 24 ore. Governo propone test per rientri da estero

GENOVA - Oggi in Liguria sono stati rilevati 26 nuovi casi positivi di Coronavirus, più della metà derivano dall'Asl 2 savonese in cui era stato individuato un cluster, una grigliata a cui hanno partecipato molti dipendenti di strutture sanitarie, molti dei quali di nazionalità ecuadoriana e dove un positivo ha contagiato molte persone: oggi altri 6 partecipanti alla grigliata hanno ricevuto l’esito positivo al virus, tre derivano da attività di screening e uno da contatto di caso confermato, altri 4 si trovano invece in strutture sociosanitarie.

Ci sono due contagi nella provincia di Spezia, si tratta di persone tornate da una vacanza a Corfù e altri due stranieri. Un positivo da attività di screening è stato individuato nell’imperiese, così come altri due a Genova a cui si aggiungono altri quattro in strutture sociosanitarie. I positivi di Bordighera (7, di cui 5 rientrati dalla Croazia), di cui si è avuto notizia oggi erano stati registrati nei giorni scorsi ( LEGGI QUI ). Di questi, tre sono di Bordighera, uno di Vallecrosia e uno di Ventimiglia. Sono tutti asintomatici e sono stati posti in quarantena in un appartamento messo a disposizione dal padre di uno dei ragazzi.

"E' ovvio che nelle prossime settimane dovremo cominciare a mettere in campo dei controlli sanitari sulle persone che rientrano da Paesi dove il tasso di contagio di coronavirus è molto più elevato di quello italiano, ne stiamo parlando con il ministro della Salute Roberto Speranza", ha detto il governatore Giovanni Toti. "Si pensa a un obbligo di test da fare presso le aziende sanitarie locali per chi rientra dalle vacanze e dai viaggi di lavoro, oppure per gli stranieri che arrivano in Italia, su questo sta lavorando il Ministero della Salute per dare norme omogenee".

"Per il momento in Liguria non è stata ancora presa alcuna ordinanza che limita le attività delle discoteche, spero che non ci si debba arrivare, ma dico anche che bisogna rispettare con grande prudenza tutte le regole, altrimenti saremo costretti a intervenire perché nessuno vuole arrivare a settembre con un carico di positivi al covid superiore a quello che abbiamo", ha poi aggiunto via Facebook. Ma intanto il governo ha proposto alle Regioni di svolgere test per chi rientra da Spagna, Croazia, Malta, Grecia.

Ma intanto gli altri dati che arrivano da Alisa è che nelle ultime 24 ore non c'è stato alcun decesso in tutta la regione Liguria per Covid-19. 11 i guariti e 1.775 i tamponi effettuati da ieri. 793 persone si trovano in sorveglianza attiva.