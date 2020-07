Coronavirus in Liguria, 24 ospedalizzati e nessuna nuova vittime: tre positivi in più

GENOVA - Sono 1.177 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, 3 in più rispetto al bollettino di domenica diffuso da Alisa e Regione Liguria secondo i dati del flusso ministeriale. In provincia di Savona i casi sono 80 (uno in più nelle ultime 24ore), alla Spezia sono 27 (uno in più), a Imperia 103 (stesso numero) e a Genova 827 (uno in più). Sono 1559 le vittime da inizio emergenza. Zero vittime anche nell'ultima giornata. Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 24 (uno in meno nelle ultime 24 ore), nessuno in terapia intensiva. I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 7.296. I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 163.409. nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 390 tamponi che hanno evidenziato un nuovo caso.

I DATI IN ITALIA - Sono 169 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 234 di ieri. Le vittime sono 13, contro le 9 di domenica. I casi totali salgono a 243.230, i morti a 34.967. Gli attualmente positivi sono 13.157, in calo di 22 rispetto a domenica. I guariti sono 195.106, con un incremento di 178 nelle ultime 24 ore. Sono 65 i positivi al Covid in terapia intensiva in Italia, in calo di 3 unità dopo due giorni di lieve aumento. Sono 30 in Lombardia, uno in meno di domenica. I ricoverati con sintomi sono 768 (-8), quelli in isolamento domiciliare sono 12.324 (-11). Molto basso il numero dei tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, appena 23.933, anche considerando il calo abituale nel weekend. domenica erano stati 38.259 i test effettuati, secondo i dati pubblicati sul sito del ministero della Salute.