Coronavirus in Liguria, 168 nuovi positivi e 82 ospedalizzati, nessun decesso

GENOVA - Sono 168 i nuovi positivi al covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono emersi da 3.436 tamponi molecolari, a cui si sono aggiunti 4.035 tamponi antigenici rapidi. Calano gli ospedalizzati che oggi sono 82, di cui 10 in terapia intensiva, due in meno di ieri. I guariti sono 112. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i nuovi casi, a Imperia sono 27, in Asl2 a Savona sono 28, mentre a Genova sono 70, di cui 49 in Asl3 e 21 in Asl4 . Alla Spezia sono 39 i nuovi casi, a cui si aggiungono 4 casi di persone non riconducibili alla Liguria

In isolamento domiciliare ci sono in totale 1.868 persone, 40 in più di ieri, mentre sono 1.566 le persone in sorveglianza attiva. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinate 7.533. I vaccini consegnati sono 2.252.083, quelli somministrati 2.008.768. La percentuale di vaccini somministrati rispetto ai consegnati è dell'89%.