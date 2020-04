Coronavirus, in Liguria 13 vittime e 35 nuovi casi in un giorno

GENOVA - Sono 5119 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, 35 in più rispetto al bollettino di lunedì. Sono saliti a 1139 le vittime da inizio emergenza, nell'ultima giornata si registrano 13 decessi.

Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 799 (38 in meno rispetto all'ultimo bollettino). Stabile il numero delle persone in terapia intensiva che ammonta a 81, due in meno nelle ultime 24 ore. Positivi al domicilio ci sono 2772 persone (29 in più di lunedì). Buone notizie per quanto riguarda i clinicamente guariti asintomatici ma ancora positivi sono 1548 (più 44 rispetto a lunedì). I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 1512 (82 in più di lunedì). I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 45.719. Nell'ultimo giorno sono stati fatti 1680 test.