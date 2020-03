Coronavirus, il tema delle botteghe montane: confusione nei paesi senza negozi

CERANESI - Tra i temi marginali, ma non irrelevanti dell'emergenza Coronavirus, dall'ultimo fine settimana, in molte comunità dell'entroterra genovese, si pone la questione dei paesi senza negozi di alimentari.

Il nuovo provvedimento del governo impone, infatti, il divieto di uscire dal proprio comune e di uscire di casa esclusivamente per fare la spesa se non per ragioni di lavoro, salute o manifesta urgenza.

Torna così d'attualità, la questione sollevata da Primocanale e Viaggio in Liguria ormai da più di un lustro: cosa si fa nelle borgate che hanno visto la chiusura a raffica dei presidi di commestibili sul territorio?

Succede in frazioni minuscole come Valbrevenna, sopra Casella (vedi avviso dell'amministrazione nella foto), ma il ritornello è tristemente di moda anche in spazi più urbani come Ceranesi che sconta la chiusura della strada in sponda destra del Verde, la provinciale di Santa Marta. Qui per centinaia di residenti, necessario transitare su una porzione di Campomorone o Genova per raggiungere il market più vicino.

Confusione sul tema e inevitabile il pronunciamente del prefetto che gli abitanti in queste ore stanno attendendo per muoversi nella piena legalità. Oltre il danno, la beffa.