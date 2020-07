Coronavirus, il centro riabilitativo dell'Asl 3 in un articolo del Times

GENOVA - La riabilitazione dei pazienti ex Covid, da parte del centro di riabilitazione dell'Asl 3 Fiumara di Genova, è al centro di un articolo del quotidiano britannico The Times. Il pezzo, firmato dal corrispondente in Italia Tom Kington, ripercorre le tappe della pandemia, partendo dal fatto che l'Italia è stato il primo paese occidentale a essere colpito in mondo massiccio dal virus.

Il dottor Piero Clavario, direttore del centro di riabilitazione, pone in evidenza le conseguenze del Covid, anche sui pazienti che non hanno preso la malattia in forma grave. Del centro di riabilitazione si è occupata anche la Cnn, che ha posto l'attenzione su come viene affrontata in Europa la riabilitazione dei pazienti Covid.