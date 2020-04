Coronavirus e turismo, Toti: "No a strampalate vetrate in spiaggia"

GENOVA - "Ho sentito parlare della possibilità di istallare strampalate vetrate in plexiglass sulle spiagge, francamente credo che avrebbero un effetto negativo dal momento che sulle coste il vento termico da mare comporta un cambiamento d'aria quasi costante, il sole e i raggi uva dovrebbero semplificare le cose". Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"E' chiaro che sarà una stagione turistica estiva molto difficile, in Liguria abbiamo stanziato 6 milioni di euro per dimezzare il costo del lavoro delle attività ricettive - continua il governatore -. Aspettiamo le indicazioni nazionali delle varie task force al lavoro, la distanza dei due metri nei ristoranti sono una misura quasi standard a livello internazionale, così come la disposizione dei tavoli, quando si mangia in due ci si mette di fianco e non di fronte. Negli stabilimento balneari dovremo ragionare di distanze, non potranno essere i trenta centimetri classici della Liguria, non potranno neanche essere due metri e mezzo, temo".