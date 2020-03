Coronavirus e scuola, a Liguria Digitale aule e personale per didattica a distanza

GENOVA - Molte prenotazioni sono arrivate alle scuole di tutta la Liguria per le quattro aule che a rotazione permetteranno di erogare 8 ore di lezione ogni giorno. Sono stati infatti numerosi i presidi e i docenti che hanno raccolto l'invito dell'assessorato regionale alla formazione che ha messo a disposizione la struttura di Liguria Digitale, l'azienda in house per lo sviluppo tecnologico per realizzare lezioni a distanza come prevede il protocollo per il coronavirus.

Agli Erzelli, infatti, opera un team dedicato che può fornire strumenti e supporto tecnologico agli insegnanti che voglio proseguire l'attività didattica nonostante la sospensione decisa dal governo. “Un progetto che ha permesso la creazione di una community di circa 1400 docenti ai quali siamo riusciti a comunicare molto velocemente quali sono gli strumenti a disposizione”, ha spiegato l'assessore regionale Ilaria Cavo. La Regione Liguria, infatti, si è immediatamente attivata elaborando un vademecum per aiutare gli insegnanti a orientarsi in questa situazione di emergenza. "Qualcuno, però, ci ha ci ha chiesto un aiuto in più - prosegue Cavo - per fare lezioni a distanza. Questo ci ha fatto capire che servivano spazi dove svolgere queste attività e personale che potesse assisterli dal punto di vista tecnico e per questo abbiamo avviato questa esperienza: abbiamo le persone e gli strumenti - conclude Cavo - che mettiamo a disposizione di quello che il Ministero deciderà di utilizzare come piattaforma”.