Coronavirus e lavoro nelle zone rosse, scarica qui l'autocertificazione per chi viaggia

GENOVA - Un'autocertificazione che spiega perché le persone che si mettono in viaggio. Un documento utile a fare chiarezza e necessario per chi si muove per motivi di lavoro dalle zone rosse individuate dal Governo. Una misura utile per monitorare gli spostamenti dei cittadini nelle aree più critiche per il coronavirus. Una misura voluta dal ministero degli Interni.

SCARICA QUI IL MODULO IN PDF DA COMPILARE

Nel modulo, che può essere consegnato e firmato dalle forze dell'ordine, bisogna specificare i motivi del viaggio, da dove si proviene e dove si va, di essere a conoscenza "delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).