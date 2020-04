Coronavirus e calcio, Genoa a rischio e Sampdoria salva se il torneo non ripartirà

GENOVA - La Federcalcio, forse rassegnata allo stop definitivo, sta cominciando a lavorare a un piano simile a quello ufficializzato oggi dalla Francia. I piano - secondo indiscrezioni riferite da Sky - si articola in cinque punti, dalle retrocessioni alle promozioni fino alla possibilità di andare anche oltre il 2 agosto nel caso in cui si dovesse riprendere. La FIGC sta comunque lavorando nella convinzione che la Serie A possa riprendere. L'intenzione è quella di concludere il campionato. In caso di stop, ecco le possibili scelte.

SCUDETTO: il titolo non sarebbe assegnato, anche se la Lazio spinge per una finalissima secca con la Juventus.

RETROCESSIONI: Se il governo dovesse decidere di fermare la Serie A la Figc non bloccherebbe le retrocessioni e potrebbe imporre i playoff a Brescia, Spal, Lecce e Genoa.

PROMOZIONI Salirebbero Benevento e Crotone, insieme con una terza squadra anche questa da stabilire tramite playoff.

SERIE A 2020/21 La FIGC non allargherà assolutamente la Serie A a 22 squadre. Si resterà a 20.

2 AGOSTO La Federcalcio sarebbe pronta anche a portare oltre il 2 agosto il limite temporale per finire la stagione 2019/2020. Da definire in questo caso come si comporterebbe la UEFA con le iscrizioni alle coppe.