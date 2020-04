Coronavirus, Bassetti contro Aifa: "Liguria esclusa da centri per il farmaco Remdesivir"

GENOVA - La Liguria è stata esclusa dall'uso compassionevole del Remdesivir, un farmaco utilizzato nella lotta al coronavirus. La protesta è stata formalizzata in una lettera inviata all'assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale e ad Alisa. "Per una scelta centrale dell'Aifa e dell'azienda produttrice del farmaco Remdesivir la Liguria e' stata esclusa dai dieci centri selezionati in Italia per testarlo contro il coronavirus, nonostante l'ospedale San Martino di Genova sia stato tra i primi ad usare farmaco in modo compassionevole con tre casi tratti con esito positivo", ha detto il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti.

"Esprimiamo il disappunto degli infettivologi liguri per la scelta centrale nonostante a Genova siamo stati tra i primi a chiedere il Remdesivir a marzo scorso. Chiedevamo 21 trattamenti, abbiamo potuto trattare solo 3 pazienti a causa dei tempi di arrivo del farmaco e della sua carenza, e tutti e tre i pazienti curati in Liguria hanno dato esito positivo", ha aggiunto Bassetti.

Intanto "i ricoveri a causa del coronavirus in Liguria hanno perso d'intensita' come numeri, ma soprattutto come forza. Le persone ricoverate hanno quadri clinici meno aggressivi, meno complicati, rispetto alle terapie intensive e ventilazione meccanica delle settimane scorse", ha confermato l'infettivologo.

Il direttore della clinica di Malattie infettive ha poi sottolineato che "se il trend dei dati positivi che vediamo proseguirà, direi che la fase 2 può avere inizio. Mancano anche molti giorni al 4 maggio e c'è tempo per veder scendere ancora i contagi. Credo, con tutte le cautele e precauzioni del caso, che si possa essere ottimisti e pensare alla ripartenza", ha concluso Bassetti, componente della task force della Regione Liguria, sulla possibilità di dare avvio alla fase 2 in base ai dati rilasciati nel bollettino della Protezione civile.