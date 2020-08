Coronavirus, aumentano i casi in Liguria: 11 nelle ultime 24 ore

GENOVA - Aumentano, rispetto a ieri, i nuovi casi positivi in Liguria. Secondo i dati flusso Alisa-Ministero riportati nel bollettino quotidiano da Regione Liguria i nuovi casi sono 11, uno in più rispetto a ieri. Nessun decesso viene riportato nella scheda. Gli ospedalizzati sono 20 di cui 2 in terapia intensiva al Policlinico San Martino. I tamponi sono stati 1.317, 203.325 da inizio pandemia.

I nuovi casi sono così suddivisi sul territorio: 6 si trovano nell'imperiese, di cui cinque residenti rientrati da un viaggio all'estero, mentre il sesto è una straniera in vacanza in Liguria presso alcuni parenti. Altri 3 casi sono nel savonese, due contatti di caso confermato (il cluster della grigliata individuato ieri) e uno da controllo in Pronto Soccorso. Proprio ieri, infatti, erano stati trovati 7 nuovi positivi che avevano tutti partecipato ad una grigliata organizzata il 1 agosto, assieme ad altre 40 persone. Gli ultimi due sono entrambi liguri rientrati da un viaggio all'estero, uno a Genova e uno nello spezzino.

Salgono del resto i contagi in tutta Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 259. Complessivamente sono 251.237 le persone che hanno contratto il virus. In lieve aumento il numero delle vittime: 6 in più che portano il totale a 35.215, mentre lunedì l'incremento era di 4. Solo 2 le regioni senza nuovi casi - Valle d'Aosta e Molise - mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia(+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65).