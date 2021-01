Coronavirus, 289 nuovi positivi in Liguria e 242 i nuovi guariti

GENOVA - Sono 289 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.906 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: a Genova 122 di cui 101 in Asl 3 e 21 in Asl 4, 67 a Savona (Asl 2), 59 in Asl 1 a Imperia e 41 alla Spezia nel territorio di Asl 5.

6.600 sono gli attuali positivi in Liguria. Nel bollettino vengono indicati anche i nuovi guariti, 242, gli ospedalizzati 743, otto in meno rispetto a ieri, di cui 65 in terapia intensiva e i nuovi decessi 10. Le vittime, tra il 22 dicembre e il 16 gennaio, sono di età compresa tra i 61 e i 98 anni. Per quanto riguarda i vaccini, 47.120 sono le dosi che sono state consegnate. Il 61% è già stato somministrato, ovvero 28.945 dosi.

IN ITALIA - Sono 17.246 i tamponi positivi su 160.585 tamponi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 522. Il dato è in calo rispetto a ieri, quando i test erano stati 175.429. Il tasso di positività è del 10,7%, in aumento rispetto al 9% di ieri. Entrambi i dati sono in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrate 507 vittime e 15.774 nuovi casi. Sono 2557 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 22 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Il totale degli ingressi giornalieri è di 164. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 23.110, con una calo rispetto a mercoledì di 415. Gli attualmente positivi sono 561.380, in calo nelle ultime 24 ore di 3.394, mentre dall'inizio dell'emergenza sono 1.694.051 le persone guarite, con un incremento di 20.115 in un giorno.