Coronavirus, 26 positivi e 8 guariti, scendono i ricoverati, nessun decesso

GENOVA - Sono 26 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, su 2.400 tamponi molecolari e 3.129 antigenici. I casi sono 1 a Imperia (Asl1), 4 a Savona (Asl2), 6 a Genova di cui 4 nel capoluogo (Asl3) e 2 nel Levante (Asl4) e 14 alla Spezia (Asl5), più 1 non residente in Liguria. Sono 8 i guariti e non si registrano decessi.

Scendono (-2) gli ospedalizzati, che sono 16 in media intensità e 7 in terapia intensiva. Salgono di 12 unità i pazienti in isolamento domiciliare, oggi 139. La campagna vaccinale è all'87%: nelle ultime 24 ore sono stati somministrate 6.557 dosi di Pfizer o Moderna e 2.284 di AstraZeneca o J&J.