Coronavirus, 19 casi in Liguria. Altri 2 tamponi in corso: uno al Gaslini

GENOVA - Coronavirus, salgono a 19 i casi positivi in Liguria. Resta un solo caso nello spezzino, mentre tutti gli altri sono collegati al cosiddetto "cluster di Alassio", ovvero agli ospiti dei due hotel che sono entrati in contatto con il primo caso ligure, ovvero la donna di 74 anni che alloggiava al "Bel Sit". Sono in corso due tamponi: uno al Gaslini di un bambino entrato in contatto con il gruppo di Alassio e uno precauzionale di una signora a Villa Scassi che non reagiva a cure. "Lo stiamo facendo soltanto per sicurezza, dato che la donna già ricoverata non sta rispondendo alle cure dei nostri medici", chiarisce il governatore Giovanni Toti. "Per la decisione sull'ordinanza per scuole, teatri e manifestazioni pubbliche vi faremo sapere domenica, perché stiamo valutando ancora la situazione".

PERSONE SOTTO SORVEGLIANZA ATTIVA - Sono 580 le persone tenute sotto osservazione. In Asl1 sono 26, 242 in Asl2, 51 in Asl3, 44 in Asl4 e 217 in Asl5.Tamponi negativi sui casi sospetti a Bergeggi.

LA STUDENTESSA DI WUHAN - Una studentessa di 28 anni di Wuhan si trova adesso a Genova, dopo aver volato da Pechino a Dubai e poi a Milano. "Tutti gli screening erano stati fatti all'aeroporto e quindi a Milano Malpensa la ragazza non è stata presa in carico", ha spiegato il governatore Toti. "Una volta arrivata a Genova è stata presa in carico dalla Asl3 genovese e attualmente si trova in autoisolamento presso il domicilio di un suo conoscente. Non possiamo rispondere del suo trasferimento, dalla Lombardia fino nel capoluogo ligure" (LEGGI DI PIU' QUI ).

I PAZIENTI OSPEDALIZZATI - Per il momento risultano sei i pazienti risultati positivi al Coronavirus e ricoverati negli ospedali della Liguria nei reparti di malattie infettive. Cinque si trovano all'ospedale San Martino di Genova e fanno tutti parte della comitiva che si trovava nell'hotel di Alassio; il sesto invece è il 54enne di Pignone che si trova ricoverato all'ospedale San'Andrea della Spezia. Il loro quadro di salute generale è buono come riportano le fonti di informazione degli ospedali. Per quanto riguarda i ricoverati a Genova, la prima paziente di anni 74 risultata positiva ad Alassio è in costante miglioramento. Altre tre pazienti rispettivamente di 68, 76 e 86 anni sono in buone condizioni generali. La paziente proveniente dall’ospedale di Albenga di 86 anni presenta una polmonite è in condizioni stabili rispetto alla giornata di mercoledì. E solo questa paziente ha iniziato la terapia antivirale. Per quanto riguarda il paziente ricoverato alla Spezia risulta avere la febbre, le sue condizioni generali sono comunque buone, e non presenta problemi respiratori. Otto persone infine risultate positive si trovano in albergo ad Alassio, sono controllate e tutte in buone condizioni. Infine al San Martino un altro paziente sospetto è risultato negativo. Uno infine il paziente guarito.

GLI "ISOLATI" DI ALASSIO - "Siamo già pronti a fa partire i 32 turisti provenienti da Asti, speriamo di poterlo fare già nella serata dato che abbiamo già fatto loro il tampone, ma siamo ancora in attesa da Regione Piemonte di sapere dove possiamo trasferirli", così spiega la situazione Toti. Questo per l'inadeguatezza degli hotel "Bel Sit" e "Al Mare" per tenere in isolamento i suoi ospiti per le prossime due settimane. Ieri sera sono state trasferite 12 persone in Lombardia, a Vellezzo Bellini, mentre "non possiamo trasferire le persone residenti nella zona rossa". Resteranno nelle strutture alberghiere assieme ai proprietari e ai dipendenti.

IN ITALIA - Sono 45 le persone risultate positive al Coronavirus che sono poi guarite, secondo i dati comunicati dalla Protezione civile, rispetto ai 650 contagiati complessivi. 40 persone in Lombardia, 2 della Sicilia e 3 del Lazio. Sono invece 17 i morti.