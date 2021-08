Controesodo, rallentamenti e code lungo le autostrade liguri

GENOVA - Controesodo lungo le autostrade della Liguria. Tanti i turisti che in vista della ripresa del lavoro si sono messi in viaggio dalle località delle Riviere della Liguria in direzione delle grandi città. Autostrade ha dato per la giornata di oggi domenica 29 agosto un bollino giallo per la A10, la A7, la A12 e la A26.

Primi importanti rallentamenti in A10 nel corso della mattinata dove si sono formati fino a 6 km di code mobili tra Pietra Ligure e Feglino in direzione Genova. Coda di 1 km anche in A7 tra Busalla e Ronco in direzione Nord a causa della presenza di un cantiere che viene smontato nel primo pomeriggio. In A26 traffico rallentato tra Genova Voltri e Masone in direzione Piemonte.