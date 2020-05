Conte: "Sento la Figc per la ripresa del calcio". I club sondano il professor Alpa

ROMA - In un'intervista al Fatto Quotidiano, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha analizzato anche il tema della possibile ripresa dello sport italiano e del campionato di calcio: "Convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive".

Quanto alla possibilità di concludere il campionato: "Non ho ancora messo mano al dossier calcio, ma sentiremo e concorderemo. C’è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico". Domani è in programma l'incontro tra il Cts e la Federcalcio sul tema protocollo sicurezza.

Sullo sfondo, l'indiscrezione che il professor Guido Alpa (a destra nella foto, ovadese, genovese di formazione per gli studi al d'Oria e in via Balbi, professore di diritto all'università di Genova dal 1975 al 1991 quando fu chiamato alla Sapienza a Roma), amico del premier Conte, è stato contattato per una consulenza dai vertici del calcio professionistico, che non vogliono perdere i 230 milioni di euro relativi al finale di stagione. Sul fronte sportivo, Alpa era intervenuto già l’anno scorso nella controversia CONI-Lega.