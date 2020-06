Concessioni, Toti a De Micheli: "Difficile far peggio di Autostrade in Liguria"

GENOVA - "Francamente non ho fantasia per immaginare una scelta peggiore di questa, soprattutto perché la Liguria è un piccolo grande esempio: abbiamo tre concessioni, due delle quali non sono ancora rinnovate e non sappiamo che fine faranno, e una di cui aspettiamo o la revoca o la conferma da due anni a questa parte". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, interpellato da Primocanale sulla valutazione della ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, secondo la quale l'esperienza di concessioni autostradali date alle regioni sino ad ora non e' stata un successo.

"A prescindere dalla Liguria, l'esperienza che ho avuto finora con le poche concessioni regionali che ho visto, è che non hanno ben funzionato", aveva risposto il ministro De Micheli alle affermazioni del governatore della Liguria quando nei giorni scorsi ha detto che "se il governo non è capace a gestire le concessioni ci pensiamo noi".

"Ho visto digrignare i denti tante volte al presidente del consiglio, ma purtroppo quel digrignamento di denti ha fatto sorridere chi non ha investito per due anni e ha continuato a incassare i pedaggi. Io non sono mai stato un fan giustizialista dell'una o dell'altra strada. Ho chiesto e continuo a chiedere che si scelga, che qualcuno gestisca quelle autostrade. Ho detto anche che se non sono capaci, come Regione Liguria ci candidiamo a prendere le concessioni. Veneto, Friuli, le province autonome di Trento e Bolzano, gestiscono le loro autostrade, mi sembra vagamente che siano piu' agevoli di quelle della Liguria anche se è tanto tempo che non ci vado. Molto banalmente se uno non e' tanto capace copia, io se me le danno copio da quello che fanno su e cerco di fare il meglio", ha concluso Toti in merito alla concessione autostradale