Colombo, ex Sampdoria: "Mio padre ricoverato, mia madre in isolamento"

Anche Corrado Colombo, attaccante della Sampdoria ai tempi di Novellino, sta misurandosi a livello familiare con l'emergenza Covid-19, visto che il virus ha contagiato i suoi genitori: "Non auguro a nessuno un’esperienza come quella che stiamo vivendo. Mio padre - dice a tuttobari.com - è ricoverato da cinque giorni a Milano per il Coronavirus, mia madre è in isolamento. Io, figlio unico, abito a Pistoia, e non posso muovermi".

"Questa - conclude l'ex blucerchiato, da qualche anno protagonista nelle serie minori della Toscana dopo aver vestito anche le maglie di Atalanta, Inter, Piacenza, Brescia, Bari, Livorno, Hellas Verona e Spezia - è un’emergenza vera, l’unica arma che abbiamo per combattere il virus è restare in casa. Devono farlo tutti"