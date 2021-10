Coi cantieri è coda in Liguria anche il sabato, disagi nel nodo genovese

GENOVA - Sabato di code in Liguria a causa dei cantieri: non c'è più la tregua del weekend, con i cantieri smontati e rimontati, e così già dalle prime ore della mattinata i disagi iniziano a farsi sentire. I problemi sono aumentati però attorno alle 10:30 con anche due incidenti in A7 e in A26, risolti poi nel giro di un'ora. In A10 la situazione, però, è sempre stata critica ma a causa dei lavori: le code hanno raggiunto i 5 km in direzione del Ponente e i 4 in direzione Genova alle 11:30.

GLI AGGIORNAMENTI

ORE 12:40 - La situazione di traffico è invariata da un'ora. Restano quindi 5 km in A10 tra Arenzano e Celle Ligure per lavori, in direzione opposta sono 4 i km di coda tra il bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure per lavori. Immutabile la coda in A12 di 3 km tra Rapallo e Chiavari per lavori. A questo si aggiunge la coda in A12 di 1 km tra Genova est e Genova Nervi per veicolo in avaria.

ORE 11:30 - Il traffico degli incidenti è stato smaltito, ma resta quello legato ai lavori in corso. Situazione critica in A10 con una coda di 5 km tra Arenzano e Celle Ligure per lavori, in direzione opposta sono 4 i km di coda tra il bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure per lavori. Immutabile la coda in A12 di 3 km tra Rapallo e Chiavari per lavori. Code a tratti in A7 tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori.

ORE 10:30 - La A12 presenta sempre i canonici 3 km tra Rapallo e Chiavari per lavori, come la A10 con i suoi 3 km tra il bivio A10/inizio complanare Savona e Albisola per lavori. Si aggiunge poi la coda di 1 km in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori, a cui poi si aggiunge la coda di 3 km tra Genova Est e il bivio A12/A7 Milano-Genova per un incidente fortunatamente di lieve entità che non ha provocato feriti, secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale. Anche sulla A26 si è verificato un incidente che ha provocato una coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.