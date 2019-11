Clamorosa decisione di Autostrade: chiusa l'A26 per motivi di sicurezza, Liguria isolata

GENOVA - La decisione è clamorosa e annunciata in serata da un comunicato di Società Autostrade. Chiusa in entrambe le direzioni la A26 nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 e lo svincolo per Masone. Una misura presa per permettere l'esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud. La chiusura è stata disposta dalla procura di Genova visto lo stato di ammaloramento dei viadotti. La decisione è una vera e propria bomba per la viabilità e l'economia di Genova e della Liguria. L'ennesimo schiaffo a una terra in estrema difficoltà.

Lo stesso procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ha convocato il direttore del primo tronco che gestisce la rete autostradale ligure per comunicare la decisione di chiudere il tratto. Pecetti era finito nell'inchiesta sui falsi report autostradali, l'inchiesta bis nata dopo il crollo del ponte Morandi. Secondo la procura, Autostrade per l'Italia e Spea, la società che si occupava di manutenzione e monitoraggi, avrebbero edulcorato lo stato reale dei viadotti per risparmiare sui costi e per non "spaventare" gli investitori. A settembre per nove persone la procura aveva chiesto e ottenuto misure tra arresti domiciliari e interdittive, tra dirigenti e tecnici di Autostrade e Spea. Nelle scorse settimane la procura aveva ottenuto anche l'interdittiva per 11 persone, tra cui l'ex amministratore delegato di Spea, Antonino Galata', per gli omessi controlli nei cassoni dei viadotti Bisagno e Veilino. Sono in totale piu' di venti le persone indagate per falso in questo filone di indagine e oltre 15 i viadotti finiti nel mirino dei pm.

IL COMUNICATO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA - "La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia comunica che a partire dalle ore 21:30 di oggi, lunedì 25 novembre, sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Tale misura viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale tratta. La Direzione di Tronco condividerà i risultati di tali verifiche con gli enti competenti".

La mancanza dell'ex Ponte Morandi su Genova, causa la tragedia del 14 agosto 2018, e il parallelo crollo del viadotto lungo la A6 tra Savona e Altare rende la Liguria a rischio paralisi e isolamento ancora maggiore di quanto già lo fosse nelle ultime 24 ore. La stessa Società Autostrade prosegue la propria nota consigliando gli automobilisti sui percorsi alternativi:

- Veicoli leggeri e autocarri fino a 7,5 ton (esclusi autobus)

Per la A26 dalla A10 uscire a Prà e proseguire fino a Masone tramite la SP 456 del Turchino.

Per la A10 dalla A26 effettuare il percorso inverso.

- Veicoli pesanti superiori a 7,5 ton e autobus

Per la A26 dalla A10 utilizzare la A7.

Per la A10 dalla A26 obbligo di deviazione sulla Diramazione Predosa Bettole, dalla quale, con fermo temporaneo e progressivo deflusso, sarà possibile procedere verso Genova lungo la A7. Potranno proseguire fino a Masone i soli mezzi pesanti con destinazione di scarico o carico nella zona collegata a tale svincolo.

IL GOVERNATORE TOTI - "La sicurezza viene prima di qualsiasi altra cosa.

Auspiachiamo vengano fatti tutti i controlli. Si resta stupefatti che ci siano voluti un anno e 4 mesi dal crollo di ponte Morandi per prendere delle decisioni. Che fine hanno fatto i periti e i tecnici del ministero?"Adesso occorre lavorare subito. La Liguria è isolata. Voglio sapere cosa farà il governo. La mobilità è ora un diritto costituzionale non garantito. la Liguria è tornata come negli anni Trenta. La situazione è piuttosto difficile. Pretendo di sapere come si intenderà rimediare a questa situazione, va fatto nel più breve tempo possibile. Serve un piano straordinario su tutte, ma proprio tutte le infrastrutture di questo territorio e va fatto in poche settimane".

IL PRESIDENTE DEL PORTO SIGNORINI - "Presenteremo un piano relativo all'accesso ai varchi di Sampierdarene a Genova Pra'. Così il porto non può durare più di una settimana. C'è Natale in arrivo, è il mese più nevralgico per l'economia".

IL GOVERNO - In merito alla chiusura della tratta dell'A26 tra l'allacciamento con l'A10 e lo svincolo di Masone la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha convocato per martedì mattina il concessionario Autostrade per l'Italia al fine di stabilire gli interventi urgenti per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità.

IL PD LIGURIA - "La decisione di Autostrade di chiudere l'A26 è gravissima e non ha precedenti. Genova, già alle prese con la ricostruzione del Morandi e con l'A6 danneggiata, adesso è davvero isolata, con danni incalcolabili per la sua economia. Siamo al limite dell'interruzione di pubblico servizio. Naturalmente siamo convinti che, prima di tutto, vadano garantite e tutelate l'incolumità e la sicurezza delle persone. Non possiamo però non rilevare come, a un anno e tre mesi dal crollo del Morandi, Autostrade abbia deciso di chiudere questa tratta solo poco prima che glielo ordinasse la magistratura, come se la tragedia del 14 agosto non avesse insegnato nulla al concessionario. Se Aspi non è in grado di mantenere un pubblico servizio in cessione si faccia da parte. Siamo sicuri che il Governo andrà fino in fondo a questa vicenda".

IL PRESIDENTE DEL PORTO SIGNORINI - "Il Porto di Genova in queste condizioni non puo' resistere piu' di una settimana. Ci sono piu' di 4000 tir al giorno che partono e arriviamo dal nostro porto - ha aggiunto - Tutto il Nord Italia produttivo dipende da noi e siamo alla vigilia di Natale. In queste condizioni tutto il traffico si scarichera' sulla A7 dove il traffico leggero e' gia' intensissimo. Non sappiamo quanto durera' la chiusura, attendo risposte".